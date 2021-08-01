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حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث ()

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حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو) حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث ()

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تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق بمخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

ويتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الحريق الذى نشب بهيش بمطلع عزبة خيرالله أمام نادى طلائع الفرسان بحي القديمة، بقطعة أرض فضاء وامتد الحريق إلى بعض العقارات وجارِ الإطفاء دون إصابات.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة عزبة خير الله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

المصرى اليوم

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