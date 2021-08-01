الكويت تبدأ استقبال المسافرين غير الكويتيين المحصنين بلقاحات كورونا

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بدأت الكويت، الأحد، باستقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي.

واشترط مجلس الوزراء الكويتي بالسماح للمحصنين غير الكويتيين بدخول البلاد بعد الحصول على جرعتي لقاح كورونا (كوفيد-19) المعتمدة في الكويت والمنتجة من شركات: فايزر وأسترازينكا-أكسفورد وموديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون.

وجاءت الاشتراطات إجراء فحصي (بي.سي. آر) الأول منهما قبل الوصول إلى الكويت بـ 72 ساعة، يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة، وعدم ظهور أي أعراض على المسافر، مثل الرشح والعطاس وارتفاع في درجة الحرارة والكحة، أما الفحص الآخر فسيكون خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لـ 7 أيام بعد الوصول.

وتجاوزت الإصابات في العالم 197 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.