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إطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية وإصابة 5 أشخاص «»

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إطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية وإصابة 5 أشخاص «فيديو» إطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية وإصابة 5 أشخاص «»

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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع على موقع تويتر من نيو أورلينز، يُظهر حشودًا تهرب من إطلاق نار في شارع بوربون.

وحسب فوكس نيوز قالت إدارة شرطة نيو أورلينز إن إطلاق النار الذي وقع بالقرب من تقاطع شارع بوربون وشارع أورلينز، أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل. وقالت الشرطة في آخر تحديث لها إنه تم اعتقال شخص، حيث لا يزال التحقيق مفتوحًا.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه حشودًا تهرب في الحي الفرنسي، بعد سماع الموسيقى قبل أن تدفع الطلقات النارية المتكررة المفاجئة الحشود للركض بحثًا عن الأمان. ولم تقدم الشرطة أي تحديثات إضافية بشأن إطلاق النار. وذكرت بعض المنافذ الإعلامية أن عمدة نيو أورلينز لاتويا كانترل ومدير شرطة نيو أورلينز شون فيرجسون زارا المكان، لكنهما لم يتوقفا للتعليق عن الحادث.

المصرى اليوم

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