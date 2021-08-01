رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بالزينية شمال الأقصر

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شدّد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم واستمرار حملات النظافة، لظهور المدن بالشكل الحضاري اللائق ورفع كافة المخلفات والإشغالات من الشوارع بمدن المحافظة.

وأعلن العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الأقصر، أن الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بالتنسيق مع رئاسة المركز، قامت بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية.

وأسفرت الحملة عن رفع 20 طنا من المخلفات من على الطريق بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد أنور محمد سكرتير القرية.