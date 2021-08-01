أخبار عاجلة

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان -
«مواصلات مصر» و «السوبر جيت» لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة -
مدينة زويل: إغلاق باب القبول سبتمبر المقبل.. والتقدم عن طريق الموقع الرسمي فقط -
رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق المستشفى الميداني -
إيران تعلن دعم لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان -
محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "السعودية" مليئة بالحيوية والقوة -
جلا هشام: حلمت بالعمل مع يحيى الفخراني وسعيدة بتعاوني مع كريم الشناوي -
«واشنطن بوست»: رفع علم «طالبان» فضح حدود القوة الأمريكية -
إقامة بارالمبياد طوكيو دون جمهور بسبب جائحة كورونا -
أمين رابطة العالم الإسلامي يزور مقدونيا الشمالية ويلتقي كبار قيادتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بالزينية شمال الأقصر

Print
رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بالزينية شمال الأقصر رفع 20 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بالزينية شمال الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدّد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم واستمرار حملات النظافة، لظهور المدن بالشكل الحضاري اللائق ورفع كافة المخلفات والإشغالات من الشوارع بمدن المحافظة.

وأعلن العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الأقصر، أن الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بالتنسيق مع رئاسة المركز، قامت بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية.

وأسفرت الحملة عن رفع 20 طنا من المخلفات من على الطريق بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد أنور محمد سكرتير القرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مواصلات مصر» و «السوبر جيت» لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة

«مواصلات مصر» و «السوبر جيت» لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة زويل: إغلاق باب القبول سبتمبر المقبل.. والتقدم عن طريق الموقع الرسمي فقط

مدينة زويل: إغلاق باب القبول سبتمبر المقبل.. والتقدم عن طريق الموقع الرسمي فقط

رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق المستشفى الميداني

رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق المستشفى الميداني

إيران تعلن دعم لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان

إيران تعلن دعم لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان