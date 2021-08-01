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جى بي سي نيوز :– أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين ابتداءاً من يوم الإثنين الموافق ٢/٨/٢٠٢١ ولغاية يوم الخميس الموافق ٥/٨/٢٠٢١.

وقالت في بيان لها اليوم الجمعة، إن مواعيد الحركة للقادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين ستكون كما يلي:

تبدأ حركة المغادرين بأتجاه الضفه الغربية عند الساعة (١٣:٠٠) ولغاية الساعة(٢١:٠٠)، وتستمر لغاية الساعة( ٢٢:٠٠) للمغادرين الدبلوماسيين .

وتبدأ حركة القادمين بأتجاه اللمملكة عند الساعة (١٣:٠٠) ولغاية الساعة (٢١:٠٠)، وتستمر لغاية الساعة( ٢٢:٠٠) للقادمين الدوبلوماسيين.

تبدأ حركة الشحن عند الساعة( ١٣٠٠) لغاية الانتهاء من عملية الشحن .

ويعود عمل الجسر للدوام الطبيعي يوم الجمعة الموافق ٦/٨/٢٠٢١.