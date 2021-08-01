جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي للمنديل الكشفي

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نظمت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، الأحد، ممثلة في إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالتعاون مع الإتحاد العام للطلاب بالجامعة، والجمعية المركزية المصرية للكشافة الجوية، إحتفاليه باليوم العالمي للمنديل الكشفي، والذي يوافق الأول من أغسطس من كل عام، وذلك بمركز إعداد القادة بمشتهر.

وبحسب بيان، الأحد، أقيمت الاحتفالية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وبمشاركة تسعة من كليات الجامعة.

وقال الدكتور خالد عيسوي، إنه تم خلال اليوم تنفيذ العديد من الأنشطة الصحية والثقافية، مشيرًا إلى أنه على هامش الاحتفالية تم عمل ندوة بعنوان «خليك في أمان» للتوعية ضد خطر فيروس كورونا، حاضرت فيها الدكتورة ماهيتاب صبري اخصائي الوقاية بمستشفيات جامعة بنها، بالإضافة إلى ندوة عن الثقافة البيئية حول نظم الزراعة الحديثة وزراعة الأسطح، حاضر فيها الدكتور سمير أحمد على، أستاذ الهندسة والنظم الحيوية في الزراعة بكلية الزراعة بمشتهر.