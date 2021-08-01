المغرب.. 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد تسجيل 6189 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 7529 إصابة يوم السبت مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 629717.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 48 وفاة جديدة نزولا من 53 يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 9833 وفاة.

وحصل أكثر من 13 مليون شخص في المغرب على الجرعة الأولى من اللقاح حتى الأن، في حين حصل أكثر من 10 ملايين على الجرعة الثانية، وتطمح السلطات إلى تطعيم 80 بالمئة من السكان.

وقال العاهل المغربي محمد السادس في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 22 لجلوسه على العرش «إيمانا منا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، فقد أطلقنا مشروعا رائدا في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية بالمغرب».

وكان المغرب قد قرر تصنيع لقاح سينوفارم بموافقة صينية، بإنتاجه خمسة ملايين جرعة شهريا مع زيادة هذه الكمية لاحقا.

وأضاف أنه «بالرغم من كل هذا لا بد من التنبيه إلى أن الوباء مازال موجودا، وأن الأزمة مازالت مستمرة وعلى الجميع مواصلة اليقظة».