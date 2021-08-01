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ميشال عون يطالب الجيش اللبناني بإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة

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ميشال عون يطالب الجيش اللبناني بإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة ميشال عون يطالب الجيش اللبناني بإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة

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طالب الرئيس اللبناني ميشال عون قيادة الجيش باتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين منها.

واعتبر أن «الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقا لهذا الهدف».

ووجه الرئيس اللبناني القوات الأمنية «بتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية».

وأعرب عون عن أسفه للأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها منطقة خلدة بعد ظهر اليوم الأحد، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

المصرى اليوم

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