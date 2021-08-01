نقيب المهندسين لـ«مهندسي حادث طوخ»: دور النقابة مساندة أبنائها والدفاع عن حقوقهم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين، عن استقبال المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، لأعضاء النقابة من مهندسي حادث قطار «طوخ» الذي وقع ابريل الماضى، واسفر عن انقلاب عددا من عربات القطار.

وقدم المهندسين الشكر للنقيب العام وامين النقابة، وفريق الدفاع من محامين النقابة، مشددين على أن وجود النقابة ومتابعتها لهم في حجز بنها، أكد لهم انهم ينتمون لنقابة محترمة وقوية، وأن للمهندسين «ظهر» يستندوا عليه.

وأشار «ضاحى»، إلى أن النقابة لايمكن ان تتاخر مطلقا عن مساعدة ابنائها المهندسين وعودة حقوقهم، لافتا إلى أن من أهم أدورها المنوطة به هو الوقوف بجوار أبنائها لاستجلاء الحقائق،

فهناك عدة قضايا عمل عليها مجلس النقابة الحالي وتابعها عن كسب منها على سبيل المثال لا الحصر قضية المهندس على أبوالقاسم.

وأوضح أن مدى الخبرات التي يتمتع بها الفنيين الموجودين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، على قدر عالي من الكفاءة كونهم على مستوى فنى عالى جدا، وكذلك المهندسين ممتازين وذو خبرات عالية.

ولفت نقيب المهندسين إلى انه هناك مشكلة قديمة ومتراكمه يتعرض لها مرفق السكة الحديد إلا وهى التعديات خاصة على حرم السكة الحديد واقتراب المنازل من السكة الحديد خاصة في المناطق الريفية.