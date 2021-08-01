«المهندسين»: توقيع برتوكول مع «سيمنس» لتدريب أعضاء النقابة

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وقع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس مصطفي الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين، والشركة في مجال تدريب المهندسين.

وأكد نقيب المهندسين خلال حفل توقيع البرتوكول مساء أمس، أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج للتاهيل لسوق العمل وزياده كفاءه المهندسين، فالبروتوكول يستهدف الارتقاء بمستوى المهندس المصري مهنيا وعلميا، وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، من خلال شركة سيمنز العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، ولما لهم من خبرات كبيرة، واسهامات فعالة في ملف الطاقه بمصر.

وأضاف: «التدريب سيشمل مجالات التحول الرقمي والتحكم الآلي، والتقنيات الحديثة لصناعات الروبوت، والصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وهذه الأنشطة الرئيسية والتي تمثل مستقبل الصناعة المصرية».

وأختتم: «والبروتوكول يتضمن انشاء شركة سيمنس 4 معامل تدريب في 4 نقابات فرعية للمهندسين، بالإضافة للنقابة العامة، وقررنا أن تكون البداية بنقابات الصعيد، وذلك لتتوائم مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع حياة كريمة التي تبنت تنمية وتطوير القري ومحافظات الصعيد التي ظلت مهمشة ومهملة لسنوات طويلة».