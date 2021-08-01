الرئيس التونسي: كل من يساوم ويتاجر بصحة المواطنين لا مكان له في بلادنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه لن يتخلى عن الأمانة، وأن كل حبة عرق هي أمانة في رقبته واعدا بأنه لن يتخلى عنها، جاء ذلك سعيد، خلال جولة له بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وأضاف أن من كان يقايضون الناس بصحتهم للوصول إلى مآرب سياسية انتهى دورهم، كما أن من يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له في تونس. ودعا التونسيين إلى تحمل المسؤولية سويا.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.