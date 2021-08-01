أمير تبوك يشيد بتطور "الوجه" في جميع المجالات الخدمية

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خلال لقائه مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في قصره بمحافظة الوجه، اليوم، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور المحافظ شجاع بن محمد الشريف.

ونقل للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأهالي المحافظة، منوهًا إلى ما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية، عادًّا محافظة الوجه قلب الساحل ومن أقدم المحافظات وذات تاريخ عريق.

وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، وسوف يكون تأثيرها قريبًا جدًّا، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه بالنفع.

ودعا أمير المنطقة أبناء وبنات المنطقة إلى الاستفادة مما تقدمه مشروعات "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" من فرص ابتعاث وتدريب، مشيدًا بالحراك السياحي بمحافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.