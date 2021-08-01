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اليونان ترفض اتهامات أنقرة بقتل مواطن تركي على الحدود

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اليونان ترفض اتهامات أنقرة بقتل مواطن تركي على الحدود اليونان ترفض اتهامات أنقرة بقتل مواطن تركي على الحدود

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رفضت وزارة الخارجية اليونانية اتهامات أنقرة الموجهة إلى أثينا على خلفية حادث مقتل مواطن تركي في ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان.

وفي وقت سابق من اليوم قدمت أنقرة مذكرة احتجاج لأثينا على حادث إطلاق النار من الجانب اليوناني أمس السبت على ضفة نهر إيفروس الفاصل بين البلدين.

وطالبت وزارة الخارجية التركية اليونان بالتحقيق في حادث قتل مواطن تركي وإبلاغ تركيا بنتائجه وتقديم مطلقي النار للمحاكمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الحادث، ودفع التعويضات لعائلة القتيل.

وجاء في بيان صدر عن وزارة خارجية اليونان أن القائمة بالأعمال اليونانية بالنيابة "رفضت جميع الاتهامات التركية بحادث إيفروس المفترض".

وتابع البيان أن الدبلوماسية اليونانية وجهت اهتمام الطرف التركي إلى "مسؤوليته عن حماية حدوده ومنع أنشطة المتجرين بالبشر والهجرة غير الشرعية".

وكانت وسائل إعلام يونانية نقلت عن مصادرها أن الحادث طال مواطنين تركيين (قتل أحدهما ونجا الثاني) كانا متورطين في تهريب المهاجرين عبر الحدود، وأن "أحدهما كان مخمورا على ما يبدو".

وأكدت المصادر أن الجيش والشرطة اليونانيين أجريا تحقيقا في الحادث وأن مثل هذه الحوادث لم تكن لتحدث لو قام الجانب التركي بواجبه في وقف الهجرة غير الشرعية.

المصرى اليوم

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