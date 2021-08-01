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تشيلسي يهزم آرسنال بمشاركة النني ..

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تشيلسي يهزم آرسنال بمشاركة النني ..فيديو تشيلسي يهزم آرسنال بمشاركة النني ..

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تمكن فريق تشيلسي من هزيمة مضيفه آرسنال بهدفين مقابل هدف ودياً، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

شهدت المباراة أداءً مميزاً من كلا الفريقين وتقدم البلوز في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب كاي هافرتز، فيما تعادل جرانيت شاكا لرفاق أرتيتا في الدقيقة 69، وأعاد تامي إبرهام التقدم للفريق الأزرق في الدقيقة 72.

وشارك الدولي المصري محمد النني أساسياً وغادر اللقاء في الدقيقة 70 ليترك مكانه للاعب الشاب جوسيف ويلوك فيما حاول توماس توخيل على خوض اللقاء بالقوام الأساسي.

ويخوض آرسنال مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد الصاعد حديثاً، بينما يستقبل تشيلسي منافسه كريستال بالاس.

المصرى اليوم

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