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قيس سعيد: لن أتخلى عن الأمانة وهناك من يتربص بتونس ويتاجر ببؤس الشعب

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قيس سعيد: لن أتخلى عن الأمانة وهناك من يتربص بتونس ويتاجر ببؤس الشعب قيس سعيد: لن أتخلى عن الأمانة وهناك من يتربص بتونس ويتاجر ببؤس الشعب

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن «من كانوا يقايضون الناس بصحتهم للوصول إلى مآرب سياسية انتهى دورهم».

وأضاف سعيد، خلال تجوله بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، «لن أتخلى عن الأمانة»، مؤكدا أن كل حبة عرق هي أمانة في رقبته واعدا بأنه لن يتخلى عنها.

وتابع: «وليشهد العالم بذلك»، مؤكدا أن من يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له في تونس. ودعا التونسيين إلى تحمل المسؤولية سويا.

فيما صرح ناجح الميساوي، محلل سياسي تونسي، أن الرئيس قيس سعيد انتصر لطلبات الشعب التونسي، بقرارات ذات منحى اجتماعي واقتصادي، بعد ما اتخذه من قرارت سياسية في يوليو الماضي.

وأوضح المحلل السياسي التونسي، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز» اليوم الأحد أن هناك حالة من الهدوء في الشارع التونسي.

وتابع وفق مداد نيوز: «الكل يترقب الآن تعيين رئيس للحكومة وباقي أعضاء ».

وأكد المحلل السياسي التونسي أن حركة النهضة تعيش مرحلة من الانقسامات الداخلية حاليا، ولوم داخلي للقيادات من قبل الأعضاء.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي قوة في حركة النهضة الآن للحشد ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

المصرى اليوم

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