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شيفتشينكو يرحل عن تدريب أوكرانيا

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شيفتشينكو يرحل عن تدريب أوكرانيا شيفتشينكو يرحل عن تدريب أوكرانيا

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أعلن أندري شيفتشينكو انتهاء مهمته كمدير فني لمنتخب أوكرانيا بعد 5 سنوات تخللها ظهور مميز في البطولات القارية الرسمية.

وقال مهاجم ميلان السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «اليوم انتهى عقدي مع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، قضيت خمس سنوات مع الأول، وأثبتنا أننا قادرون على لعب كرة رائعة بالعمل الشاق».

وأكمل شيفتشينكو: «أنا ممتن لاتحاد الكرة الأوكراني الذي أتاح لي الفرصة للعمل كمدرب للمنتخب، أنا ممتن لكل لاعب وكل شخص ساعد وشارك في المنتخب».

وقدم منتخب أوكرانيا مشوارا جيدا، خلال فعاليات كأس الأمم الأوروبية وودع البطولة من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الإنجليزي برباعية دون رد.

المصرى اليوم

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