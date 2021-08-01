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لبنان ..5 قتلى أثناء تشييع عنصر في "حزب الله"

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لبنان ..5 قتلى أثناء تشييع عنصر في "حزب الله" لبنان ..5 قتلى أثناء تشييع عنصر في "حزب الله"
إطلاق نار كثيف في منطقة خلدة جنوب بيروت

لبنان ..5 قتلى أثناء تشييع عنصر في

قُتل 5 أشخاص اليوم (الأحد) في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، بعد إطلاق النار على موكب تشييع عنصر في ميليشيا حزب الله، يدعى علي الشبلي قُتل مساء أمس على يد مسلح تتهمه عائلته بقتل أحد أفرادها.

وذكر مغردون على "توتير" أن بين القتلى علي بركات المسؤول العسكري في "حزب الله" في منطقة عرمون.

وأظهرت مقاطع على موقع "تويتر" إطلاق كثيف للنار في منطقة خلدة الساحلية في لبنان، خلال تشييع عنصر ميليشيا حزب الله.

وتداولت حسابات على "تويتر" صورة لمسلح فارق الحياة إثر تلقيه رصاصة في مؤخرة رأسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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