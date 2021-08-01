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تونس تتسلم 1.5 جرعة من اللقاح ضد كورونا من إيطاليا

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تونس تتسلم 1.5 جرعة من اللقاح ضد كورونا من إيطاليا تونس تتسلم 1.5 جرعة من اللقاح ضد كورونا من إيطاليا

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تسلمت تونس اليوم الأحد 1.5 مليون جرعة من اللقاحات من إيطاليا لمساعدتها في تسريع حملة التطعيم ضد .

وكان الرئيس قيس سعيد وسفير إيطاليا في استقبال شحنة اللقاحات التي وصلت تونس، بعد يومين من تسلم تونس 1 مليون جرعة من لقاح موديرنا من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبادرة «كوفاكس» لمنظمة الصحة العالمية.

وزاد مخزون اللقاحات لدى تونس مع حصولها على مئات الآلاف من الجرعات في يوليو الماضي، هبات من عدة دول لمساعدتها في الحد من تفشي الوباء الذي تسبب في أعداد قياسية من الوفيات والمرضى وفي اكتظاظ شديد في المستشفيات العمومية.

المصرى اليوم

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