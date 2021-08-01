مسؤول أفغاني: مقتل 5 أشخاص في هجوم بقذائف هاون في قندهار

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قال مسؤول أفغاني إن قذيفة هاون سقطت على سيارة أجرة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان اليوم الأحد، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين على الأقل، بينهم طفلان.

وألقى المتحدث باسم شرطة الإقليم جمال ناصر باريكزاي، باللوم على حركة «طالبان» في الهجوم، رغم نفي المسلحين مسؤوليتهم.

وتقوم كل من «طالبان» والحكومة بتبادل اللوم في الهجمات على المدنيين في العاصمة كابل ومناطق أخرى.

ونادرا ما يتم التعرف على الجناة كما لا يتم عادة إعلان نتائج التحقيق في أعمال العنف.

وتصاعد الصراع بين «طالبان» وقوات الأمن الأفغانية خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ أعلنت القوات الأمريكية وقوات الناتو انسحابها من الدولة التي مزقتها الحرب.