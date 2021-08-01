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بريطانيا تخفف من تشددها ضد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا

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بريطانيا تخفف من تشددها ضد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا بريطانيا تخفف من تشددها ضد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا

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قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، إن حكومة بلاده لن تعرقل استفتاءً ثانياً حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، إذا كانت تلك «الإرادة المستقرة» للناخبين، شمال الحدود، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وخففت تصريحاته من موقف وستمنستر من الاستفتاء قبل الانتخابات العامة في مايو 2024، الذي استبعده غوف في السابق تقريباً، على خلفية تراجع التأييد للانفصال، منذ بداية العام، ما يجعل التصويت أمراً مستبعداً بأي صورة من الصور.

وتعهدت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجن، بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن ليس قبل خروج البلاد من جائحة .

المصرى اليوم

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