مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون، الأحد، إثر انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد، أمام مركز بني مزار، في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب ميكروباص رقم 6528 ن س ا أجرة، بطريق الصعيد، أمام مركز بني مزار .

وتبين من المعاينة مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ فضل، وتحويل اثنين إلى المنيا العام وسمالوط النموذجي لاستكمال العلاج.

كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفي بني مزار المركزي تحت تصرف النيابة العامة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.