أخبار عاجلة

جلا هشام: حلمت بالعمل مع يحيى الفخراني وسعيدة بتعاوني مع كريم الشناوي -
«واشنطن بوست»: رفع علم «طالبان» فضح حدود القوة الأمريكية -
إقامة بارالمبياد طوكيو دون جمهور بسبب جائحة كورونا -
أمين رابطة العالم الإسلامي يزور مقدونيا الشمالية ويلتقي كبار قيادتها -
"الوطنية للإسكان" تستهدف ضخ 147 ألف وحدة سكنية في الرياض -
"ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية" -
"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة -
أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية -
انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للعام التدريبي 1443 -
في "حقل تبوك".. هنا ستفاجئك تجارب سياحية وأجواء استثنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكاظمي: الرئاسات الثلاث في العراق أكدت ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

Print
الكاظمي: الرئاسات الثلاث في العراق أكدت ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الكاظمي: الرئاسات الثلاث في العراق أكدت ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن «نتائج جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات القتالية في العراق بنهاية العالم الحالي».

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن «ذلك جاء خلال اجتماع الكاظمي، مع رؤساء القوى والأحزاب الوطنية العراقية، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي»، الذين أكدوا ضروة تكريس التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية مع واشنطن.

وأكد المجتمعون «تأييد نتائج الحوار والنقاط التي وردت في البيان المشترك، وفيما يتعلق بالعلاقة الأمنية بين الجانبين، وانتقال العلاقة إلى المشورة، والتدريب، والتعاون الاستخباري، وعدم وجود قوات قتالية بحلول نهاية العام الحالي»، مشددين على أنها تنسجم مع الثوابت الوطنية العراقية، ومع مقتضيات السيادة الوطنية، والأمن القومي، ومحاربة الإرهاب.

ورحب المجتمعون، بحسب البيان، «بتكريس التعاون على الأصعدة (السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والصحية، والتعليمية)، وغيرها بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يضمن علاقات وطيدة ومثمرة بين البلدين الصديقين، وبما يخدم مصالح العراق».

وأشاد المجتمعون «بجهود والوفد العراقي المفاوض على كلّ الأصعدة في تحقيق هذا الاتفاق»، مؤكدين الحرص على الالتزام بمخرجاته، وضمان تطبيقه على وفق السياقات والتوقيتات الزمنية الواردة فيه.

في سياق آخر، ناقش المجتمعون الاستعدادات الحالية للانتخابات وأكدوا «التزامهم بالتوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية في 10 أكتوبر المقبل، والالتزام بالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاح العملية الانتخابية».

وبحسب البيان دعا المجتمعون الحكومة إلى توفير كلّ مستلزمات الأمن الانتخابي، وكل الدعم إلى المفوضية العليا، لإنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، كما دعوا القوى السياسية التي أعلنت، خلال الفترة الماضية، عدم المشاركة في العملية الانتخابية، إلى العودة عن هذا القرار، والبدء بحوار صريح؛ لتحصين العملية الانتخابية، وتحصين الديمقراطية في البلد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق