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فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل

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فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل

جي بي سي نيوز :- أكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول، أن بلادها مستعدة لزيادة الضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل .

وقالت: "باريس مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على القادة السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك".

وأضافت: "في غضون ذلك، لتلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم، سيتم تنظيم مؤتمر دولي جديد لدعم الشعب اللبناني في الرابع من أغسطس بمبادرة من فرنسا".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين الماضي رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتشكيل مجلس وزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصا، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

المصدر: RT + "أ ف ب"

جي بي سي نيوز

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