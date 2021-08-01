وكيل صحة الشرقية يتابع استخراج شهادات «لقاح كورونا» (صور)

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على المركز الطبي ببلبيس، لمتابعة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعة الأولي والثانية، للمسجلين على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وكذلك التأكد من تسليم الشهادات للمواطنين التي تم استخراجها لهم من المركز الطبي، بعد سداد الرسوم المقررة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.

وأوضح «مسعود» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين، و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف وكيل الوزارة أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٨ مكاتب حتي الآن وهم «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي ٤٦ بالعاشر، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي ببلبيس، ومستشفى القنايات، ومستشفى ديرب نجم، ومستشفى منيا القمح، ومستشفى الحسينية المركزي».