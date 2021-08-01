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محافظ المنيا ينعى «شهداء سيناء».. ونائبه يُشيّع الجثامين (صور)

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نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبناء محافظة المنيا، وهم كل من الشهيد جندي مقاتل بيشوى ميلاد نبيل ابن عزبة فرج الله، والشهيد جندي مقاتل اسحق يونان فايق، ابن عزبة أبوحنس (الطيبات)، التابعين لقرية دلقام التابعة لمجلس قروى منقطين بمركز سمالوط، والشهيد جندي مقاتل إيهاب ميلاد ذكى ابن قرية اطسا مركز سمالوط، وهم من أبناء القوات المسلحة، والذين استشهدوا أثناء عمليات دحر العناصر الإرهابية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، إن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى، بكل قوة وإرادة وعزيمة، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ماضية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع .

كما وجه المحافظ، تحية إعزاز وتقدير لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة، والذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.

وأناب المحافظ، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لتشييع وحضور جنازة الشهداء، بحضور اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، اللواء أ.ح وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من نواب البرلمان.

قدم نائب المحافظ العزاء لأسر الشهداء، مؤكدا أن تضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية.

محافظ المنيا والقيادات يودعون شهداء الوطن
محافظ المنيا والقيادات يودعون شهداء الوطن
محافظ المنيا والقيادات يودعون شهداء الوطن
محافظ المنيا والقيادات يودعون شهداء الوطن

المصرى اليوم

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