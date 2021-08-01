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بينيت يتحدث عن دليل استخباراتي يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط

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بينيت يتحدث عن دليل استخباراتي يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط بينيت يتحدث عن دليل استخباراتي يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن دليل استخباراتي يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة عُمان مؤخرا.

وقال بينيت خلال اجتماع للحكومة: «الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحا».

وتابع: «وعلى أي حال، نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة».

وانتقد بينيت «تهرب إيران» الجبان من تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أنه يستطيع "أن يؤكد أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة".

وقال: «سلوك إيران العدواني خطيرا ليس فقط على إسرائيل ولكنه يضرّ أيضا بالمصالح العالمية وحرية الملاحة والتجارة الدولية».

وتعرضت ناقلة نفط يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر مساء الخميس لهجوم في بحر العرب قبالة سلطنة عمان أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها أحدهما روماني والثاني بريطاني.

ونفت طهران ضلوعها بتفجير السفينة الإسرائيلية وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده: «اتهامات إسرائيل بضلوعنا في تفجير السفينة ادعاءات باطلة».

المصرى اليوم

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