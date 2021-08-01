انتهاء ماراثون الثانوية العامة غدًا.. و«التعليم»: النتيجة بعد منتصف أغسطس

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أدى طلاب الثانوية العامة للمكفوفين، الأحد، امتحان مادة (اللغة الأجنبية الثانية) «ورقة أولى، وورقة ثانية» بإجمالي عدد 225 طالبا وطالبة، كما أدي طلاب مدارس stem امتحان مادة اختبار مقاييس المفاهيم «الأحياء»، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات البحتة» بإجمالى عدد 1179 طالبا وطالبة.

ويختتم غدًا الإثنين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ماراثون الامتحانات، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة للشعبة (العلمية/ علوم) الاثنين امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب «الشعبة العلمية/ الرياضيات» مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» بإجمالى 100ألف و435 طالبا وطالبة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الأحد، أن هناك مراحل للتشكيك في امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه «لا يخفى على أحد ما نتعرض له في امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك في مصداقيتها عن طريق ادعاء يومي بتسريب الامتحانات ثم نشر وتصوير صفحات الغش الالكتروني ثم النغمة الجديدة اللتي تدعي تغيير النتيجة مقابل أموال».

وأضاف: «أود ان أطمئن أولياء أمور الطلاب المجتهدين أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الاجابات»، مشيرًا إلى أن «المراقب الجيد للأحداث سوف يدرك ببساطة أن الامعان في نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف إثارة البلبلة والتشكيك أكثر من استهدافه النجاح لأن الغشاش عادة لا يشهر بنفسه أو يفضحها وانما تنظيمات أكبر هي من تسعى لهذا.

وأكد شوقي أن كل الإدعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وأدعو الجميع بعدم تداولها أو الوقوع فيها«.

واختتم شوقي حديثه قائلًا: «كل ما يقال عن أوراق الإجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان».

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة المكفوفين سيختتمون الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٣ أغسطس الجاري، بينما يواصل طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem أداء الامتحان يوم الثلاثاء المقبل في مادة الاستعداد للقبول في الجامعات للأحياء والحيولوجيا، ويختتم الطلاب الامتحانات يوم الخميس القادم الموافق 5 أغسطس بأداء مادة الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بعد مرور 10 أيام من أداء آخر امتحان وهو مايعني إعلان النتيجة بعد منتصف أغسطس الجاري.