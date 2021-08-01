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السولية ومعلول يقضيان الراحة السلبية بأحد الفنادق الشهيرة بالغردقة

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استغل لاعبا النادي الأهلي عمرو السولية والتونسي على معلول، الظهير الأيسر لمنتخب تونس، قرار الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، منح لاعبى الأهلى راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أسوان، الخميس الماضي، في الدورى الممتاز، في السفر إلى الغردقة لقضاء إجازة سياحية بأحد المنتجعات الشهيرة بسهل حشيش، وحرص عدد من الجماهير على التقاط الصور مع «معلول» و«السولية»، والمشاركة في إحدي الرحلات البحرية لجزيرة الجفتون، وظهر «السولية» و«معلول» وهما يقضيان الإجازة في الغردقة قبل العودة إلى التدريبات استعدادًا لعودة منافسات الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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