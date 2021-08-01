جنايات بني سويف: السجن المُشدد لمدير محطات الصرف الصحي لتقاضيه رشوة

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قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار يحيى محمد مهدي وعضويه المستشارين محمد محمود عبدالمقصود، ومصطفى على عبدالواحد، بمعاقبة المتهم «محمد. ه»، مدير إداره محطات الصرف الصحي بفرع ناصر، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه، وإعفاء المتهم الثاني «أحمد. ر»، فنى بمحطة رفع دنديل بمركز ناصر بشركه مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف من العقوبة.

وكانت الرقابه الإدارية ببنى سويف، في 25 يوليو 2019، ألقت القبض على كلا من «أحمد. ر. ط»، فنى بمحطة رفع قرية دنديل بمركز ناصر ومحمد هاشم فرج الله عبدالواحد، مدير إدارة محطات الصرف الصحى، بمركز ناصر، أثناء حصولهما على رشوه مبلغ 40 ألف جنيه، من رضا الرفاعي عبدالمقصود، مهندس بشركة خاصة منفذة لمحطة رفع بقرية طحابوش للتوقيع على محضر استلام بانهاء محطة الرفع التي تنفذها الشركة الخاصة.

وكشف تقرير الرقابة الإدارية ببني سويف، الذي تم عرضه على محكمة الجنايات، أن المواطن رضا الرفاعي عبدالمقصود، يعمل مهندس مدني بشركه الطنطاوي للتجاره والمقاولات قطاع خاص، أبلغنا بطلب موظف يدعى أحمد رفنى في محطه رفع دنديل التابعه لشركه مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف مبلغ 50 الف جنيه على سبيل الرشوه لموظف يدعى محمد هاشم فرج الله بذات الشر وذلك بفرعيها الكائن بمركز ناصر نظير تسهيله اجراءات استلام الابتدائي لمشروع مد خدمه الصرف الصحي لقريه طحا بوش بمركز ناصر ببني سويف الذي تنفذه شركه الطنطاوي وتوقيعه على محضر الاستلام لمحطة الرفع الذي تنفذها الشركة الخاصة والتوقيع على اعمال تلافي الملاحظات الوارده بمحضر الاستلام الابتدائي دون تعنت ولتجنب توقيع غرامات ماليه على شركه الطنطاوي للتجاره والمقاولات المنفذه.

وكشفت الرقابة الإدارية، أن المبلغ يعمل مهندسا في شركه الطنطاوي للتجاره والمقاولات وحاليا مدير مشروع مد الصرف الصحي لقريه طحا بوس بمركز ناصر الجاري تنفيذه لصالح شركه مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف وتم تنفيذ حوالي 100% من الاعمال بالمشروع وفي يوم الاربعاء الموافق 17-7-2019 اتصل احمد رمضان موظف بمحطه رفع ديل التابعه لشركه مياه الشرب والصرف الصحي وطلب مقابلته وبناء على طلبه قابله في نفس اليوم اخر النهار باحدى المقاهي بقرية اللاهون وطلب مبلغ 50 الف جنيه على سبيل الرشوه لاحد اعضاء لجنه الاستلام الابتدائي وهو محمد هاشم فرج الله موظف في شركه مياه الشرب والصرف الصحي بفرعها الكائن مركز ناصر لتسهيل اجراءات الاستلام الابتدائي وتوقيعه على محضر الاستلام وعدم تدوين الملاحظات تعيق الاستلام ابتدائي وعمليه واتفق معه على تسليمه مبلغ 40 الف جنيه بعد توقيع محمد هاشم مدير اداره محطات الصرف الصحي.

وقدمت الرقابة الإدارية للمحكمة تقريرا عن تجهيز المبلغ بالواقعة رضا الرفاعى بالاجهزه الفنيه اللازمه التي تمكن الرقابه سماع وتسجيل اللقاءات والاحاديث التي تدور بينه وبين المتهمين وتم اصطحاب المبلغ إلى موقع اللقاء مع المتهمين بقريه دنديل بجوار البنك الزراعي على احد المقاهي في الساعه الرابعه مساء يوم 25 يوليو، 2019وفي الرابعه والنصف عصرا تقابل المبلغ مع المتهمين بالمقهى ودار بينهما حوار تحت سمع وبصر الرقابه الاداريه والذي اكد ان المتهمين طلب رشوه 40 الف جنيه من شركه الطنطاوي واعطى المبلغ لهما 20 الف جنيه نصف المبلغ لتوقيع مدير ادارة محطات الصرف الصحى بمركز ناصر على محضر استلام المشروع وقال له «انا هامضى وكل اللجنة هتمضى» وقال ان المهندسة رئيسة اللجنة بتثق في ثقة بلا حدود.

وكان عاطف سيد محامى المتهم الثانى احمد .ر.طـ دفع باعفاء موكله من التهمة والاستفادة بالمادة رقم 107 مكرر من القانون بان المتهم اعترف بالواقعة في تحقيقات النيابة «وان المادة تقضى يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها».

وأضاف محامى المتهم أن الوسيط وهو المتهم «أحمد ر»، اعترف في النيابة العامة، تفصيليًا بالواقعة والمشرع في هذه المادة راعى حاجة الراشى والوسيط في تقديم الرشوة للمصلحة التي استغله من أجلها الموظف العام وطلب رشوة لاداء عمل أو للاخلال باداء عمل من أعماله الوظيفية، وقد قرر إعفائهما من العقوبة إذا إعترفا أمام المحكمة اعترافًا يخدم العدالة.

وكان المستشار طارق جلال المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف استمع إلى اقوال ضابط الرقابة الإدارية في الواقعة المصورة بالصوت والصورة وقدم CD اثناء قيام المبلغ بتسليم الرشوة للمتهمين وامر المحامى العام الاول لنيابت بنى سويف بحبس المتهمين في الواقعة.