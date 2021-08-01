أسبوع حار جدًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجة الحرارة وموعد انكسار الموجة

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أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة، وكشفت عن موعد انتهاء الموجة الحارة، وأرجعت سبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

وقالت «شاكر» إن الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد مستمرة حتى يوم الجمعة 6 أغسطس الجاري، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة وسوء حالة الطقس في القاهرة الكبرى، والوجه البحري لتصل في نهاية الأسبوع على جنوب البلاد إلى 45 درجة مئوية.

وأضافت «شاكر» على قناة «إكسترا نيوز» أن نسبة الرطوبة التي تتعرض لها القاهرة ومحافظات الوجه البحري تتراوح بين 75% إلى 85%، وقالت إن النسبة ترتفع على السواحل الشمالية لتصل إلى 92% ما تسبب في زيادة الإحساس بارتفاع درجة الحرارة عن المسجلة من 2 إلى 4 درجات.

وتوقعت «شاكر» ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي على معظم أنحاء البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع لتصل إلى 45 درجة في الظل، وحذرت المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة النهار مع تناول كميات كبيرة من المياه.

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي

وتوقعت «شاكر» سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع الفاصل المداري بين الكتل الهوائية القادمة من النصف الشمالي إلى الجنوبي.