"هدية الحاج" تحتفل بالجهات الإعلامية في ختام الحج

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لدورها في إبراز خدماتها لضيوف الرحمن

احتفلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مقرّها الموسمي بحمى المشاعر المقدسة بتكريم الجهات الإعلامية التي أسهمت في إبراز دور الجمعية في موسم الحج الاستثنائي لعام 1442هـ، وأعلنت عن عدد خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، التي تجاوزت الـ"800" ألف خدمة بالتعاون مع 14 جهة شريكة تعمل ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته عبّر المدير العام للجمعية منصور العامر عن سعادته بالشراكة والتعاون القائم بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لإنجاح موسم الحج وإبراز الجهود المقدمة لحجاج بيت الله الحرام طيلة رحلتهم الإيمانية، مؤكدًا أن ما قدم من الوسائل الإعلامية هذا العام كان استثنائيًّا على جميع الأصعدة خطوة بخطوة من الاستقبال وحتى الوداع.

وبيّن "العامر" أن الجمعية قدمت "839,381" من الخدمات والمواد المقدمة لحجاج بيت الله الحرام متمثلة في "إثراء تجربتهم الإيمانية من خلال معرض الصخرات بمشعر عرفات، ومعرض ما بين ثبير والصابح في منى، وتقديم عبوات سقيا الماء المبردة والعصائر المنوعة، وتوزيع وجبات الإطعام في مراكز الاستقبال والترحيب التابعة لوزارة الحج والعمرة، وتوزيع منتجات العناية من الكمامات والمعقمات والمظلات الشمسية في مشعر عرفات، وتقديم المواد والسقيا في مشعر مزدلفة، وتقديم الضيافة العربية في مخيمات الحجاج بمشعر منى وبرنامج الحلاقة الآمنة بمشاركة حلاقين سعوديين، وتقديم خدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بدفع الكراسي المتحركة في منشأة الجمرات بمشاركة 100 مضيف من مضيفي الجمعية ضمن برنامج "تحت أمرك"، واستقبال وتنفيذ الهدي والأضاحي وكفارات الإطعام بالنيابة حجاج بيت الله الحرام، وتحفيز العاملين في خدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة".

وأشار إلى أن ذلك تم بالشراكة مع 14 جهة شريكة تهدف إلى الرقيّ بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.