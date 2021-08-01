أخبار عاجلة

أمين رابطة العالم الإسلامي يزور مقدونيا الشمالية ويلتقي كبار قيادتها -
"الوطنية للإسكان" تستهدف ضخ 147 ألف وحدة سكنية في الرياض -
"ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية" -
"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة -
أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية -
انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للعام التدريبي 1443 -
في "حقل تبوك".. هنا ستفاجئك تجارب سياحية وأجواء استثنائية -
رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء الصومال بمطار القاهرة -
الكاف يجرى قرعة كأس أمم أفريقيا غدًا في ياوندى بالكاميرون -
مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هدية الحاج" تحتفل بالجهات الإعلامية في ختام الحج

Print
لدورها في إبراز خدماتها لضيوف الرحمن

احتفلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مقرّها الموسمي بحمى المشاعر المقدسة بتكريم الجهات الإعلامية التي أسهمت في إبراز دور الجمعية في موسم الحج الاستثنائي لعام 1442هـ، وأعلنت عن عدد خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، التي تجاوزت الـ"800" ألف خدمة بالتعاون مع 14 جهة شريكة تعمل ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته عبّر المدير العام للجمعية منصور العامر عن سعادته بالشراكة والتعاون القائم بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لإنجاح موسم الحج وإبراز الجهود المقدمة لحجاج بيت الله الحرام طيلة رحلتهم الإيمانية، مؤكدًا أن ما قدم من الوسائل الإعلامية هذا العام كان استثنائيًّا على جميع الأصعدة خطوة بخطوة من الاستقبال وحتى الوداع.

وبيّن "العامر" أن الجمعية قدمت "839,381" من الخدمات والمواد المقدمة لحجاج بيت الله الحرام متمثلة في "إثراء تجربتهم الإيمانية من خلال معرض الصخرات بمشعر عرفات، ومعرض ما بين ثبير والصابح في منى، وتقديم عبوات سقيا المبردة والعصائر المنوعة، وتوزيع وجبات الإطعام في مراكز الاستقبال والترحيب التابعة لوزارة الحج والعمرة، وتوزيع منتجات العناية من الكمامات والمعقمات والمظلات الشمسية في مشعر عرفات، وتقديم المواد والسقيا في مشعر مزدلفة، وتقديم الضيافة العربية في مخيمات الحجاج بمشعر منى وبرنامج الحلاقة الآمنة بمشاركة حلاقين سعوديين، وتقديم خدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بدفع الكراسي المتحركة في منشأة الجمرات بمشاركة 100 مضيف من مضيفي الجمعية ضمن برنامج "تحت أمرك"، واستقبال وتنفيذ الهدي والأضاحي وكفارات الإطعام بالنيابة حجاج بيت الله الحرام، وتحفيز العاملين في خدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة".

وأشار إلى أن ذلك تم بالشراكة مع 14 جهة شريكة تهدف إلى الرقيّ بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد 48 سنه .. يحيى الموجي يكشف سر أغنية رسالة من تحت الماء: "مش بتاعة" عبد الحليم حافظ

بعد 48 سنه .. يحيى الموجي يكشف سر أغنية رسالة من تحت الماء: "مش بتاعة" عبد الحليم حافظ

مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة

مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء

رش الطائرة الروسية بالماء في شرم الشيخ أثناء استقبال أول رحلة مباشرة من موسكو بعد حظر دام 6 سنوات

رش الطائرة الروسية بالماء في شرم الشيخ أثناء استقبال أول رحلة مباشرة من موسكو بعد حظر دام 6 سنوات