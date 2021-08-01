عضو اتحاد اليد: نبحث عن تخطي إنجاز اتالانتا

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أكد مؤمن صفا، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، أن سر تفوق الفراعنة في أولمبياد طوكيو المقامة حاليًا، بعد الفوز الذي حققوه في ختام دور المجموعات على البحرين بنتيجة 30- 20، ليتأهل المنتخب الوطنى إلى دور الثمانية في المركز الثانى خلف الدنمارك، هو الترابط بين أسرة كرة اليد.

وقال «صفا»، في تصريحات تليفزيونية : «أسرة كرة اليد بشكل عام تكمل بعضها منذ التسعينيات حتى الآن، ونبنى على ما وجدناه، ومَن يأتِ بعدنا يكمل المسيرة، وهناك نظام صارم في الاتحادات المتعاقبة، والمنتخبات هي الأساس في كل خطة».

وأضاف «صفا» : «كانت لدينا أهداف صريحة خلال مشاركتنا في كأس العالم بمختلف المراحل السنية، وفى الأولمبياد كان المركز السادس أفضل نتيجة وصلنا إليها في أتالانتا، ووضعنا في خطتنا ألا نقل عن هذا المركز وأن نعود إلى الريادة الإفريقية، سنواجه ألمانيا، وهو فريق من العيار الثقيل، والدورى الألمانى هو أعلى دورى في العالم، والمباراة ستكون صعبة جداً، ولو كان بيدنا الاختيار كنا سنختار فريقًا غير ألمانيا، ولكننا نلعب على ميدالية، فالأسماء غير مهمة».