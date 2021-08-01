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يواجه مياه البحيرة وديا غدا استعدادا للمحلة

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الزمالك يواجه مياه البحيرة وديا غدا استعدادا للمحلة يواجه مياه البحيرة وديا غدا استعدادا للمحلة

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية، في الخامسة مساء غد الإثنين، أمام فريق مياه البحيرة، في إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق أن خاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني، وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة، المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري، باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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