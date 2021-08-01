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انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية .. وقرار عاجل من الحي

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انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية .. وقرار عاجل من الحي انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية .. وقرار عاجل من الحي

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انهارت أجزاء من عقار قديم بمنطقة مساكن عبدالقادر القديمة غرب الإسكندرية، دون وقوع إصابات، وقرر الحي إخلاءه من السكان، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بانهيار جزئي بالعقار رقم 45 مدخل 1 بمساكن العرائس بمنطقة عبدالقادر الجديدة.

وعلى الفور، انتقل محمد عبدالله، سكرتير عام حي العامرية، لمعاينة البلوك المذكور، بمرافقة مدير التنظيم ومهندس المنطقة بالإدارة الهندسية بالحى ومدير إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بالحي.

وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من «الشخشيخة» وشقق الدور السادس والأخير من الداخل، في وجود سكان الشقق المتضررة، ووجود صدأ بحديد تسليح أسقف شقق الدور السادس، وشروخ ببعض الأعمدة بالدور السادس الأخير، وفاصل بأحد الكمرات المتصلة بأعمدة «الشخشيخة»، بالإضافة إلى وجود تكسير فى درج السلم.

وتقرر عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها حيال هذه الملاحظة، وتم إبلاغ قسم شرطة العامرية وإدارة الحماية المدنية لسرعة اتخاذ اللازم نحو السكان وإخلاء العقار دون المنقولات، مع أخذ تعهد من السكان بمسؤوليتهم حال المكوث لحين إصدار قرار نهائي من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

المصرى اليوم

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