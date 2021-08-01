أمير حائل يطلّع على خطة إزالة التشوه بـ 8 آلاف موقع خلال ٣ أشهر

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عالجت الأمانة ١٦٠٠ موقع عبر أحدث أساليب الرصد البصري

عالجت أمانة حائل ١٦٠٠ موقع من أصل ٨ آلاف موقع تم رصدها في إطار معالجة التشوه البصري بالمنطقة.

وأعدت أمانة حائل، خطة لمعالجة تلك المواقع، خلال ٩٠ يومًا قادمة، وقدّم أمين حائل المهندس إبراهيم أبو راس، الخطة لأمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال اجتماعه اليوم مع أبو راس، وعدد من مسؤولي الأمانة بمكتبه.

يذكر أن أمانة منطقة حائل تستخدم لرصد تلك التشوهات أحدث أساليب الرصد البصري، من خلال جهاز مسح Mobile Mapping ويقوم بمسح ليزري لجميع عناصر التشوه.

وكان أمين أمانة حائل، قد أكد سابقًا، أنه تم تحديد 16 عنصرًا لمبادرة التشوه البصري، منها: إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء.

إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام.

وأوضح، أن المبادرة تضمنت إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية، إضافة إلى إزالة الاستراحات وأحواش الماشية والصناديق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائيًّا على المداخل.