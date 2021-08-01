«كانت عايزة تتطلق علشان تمشي على مزاجها».. حبس المتهم بقتل شقيقته بالدقهلية

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قررت نيابة مركز طلخا في الدقهلية، الأحد، حبس شاب قتل شقيقته الكبرى بعدما فشل في الصلح بينها وبين زوجها، ثم سلم نفسه للشرطة، مدعيا رغبتها في الطلاق من زوجها لسوء سلوكه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بوجود شاب بمركز شرطة طلخا، 25 سنة، عامل، مقيم بقرية المعصرة مركز بلقاس، يدّعي قيامه بخنق شقيقته المقيمة بمدينة طلخا، حتى فارقت الحياة.

انتقل ضباط المباحث مع الشاب إلى المكان الذي أرشد عنه، وتبين وجود جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها ترتدي كامل ملابسها مسجاة على أرضية الصالة وفارقت الحياة.

وأكد الشاب أن شقيقته، 30 سنة، ربة منزل متزوجة من 8 شهور فقط من عامل، 32 سنة، ونشبت خلافات بينهما عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وقبل الواقعة بعدة ساعات اتصل الزوج عليه يطلبه بسبب وجود مشاجرة بينه وبين زوجته.

وقال: «عندما حضرت وجدت إصرارا عجيبا من أختي على الطلاق، فطلبت من زوجها أن يتركنا بمفردنا في الشقة لأسمعها لأستوضح منها سبب إصرارها على الطلاق، ولكن لم أجد منها مبررا مقنعا، فطلبت منها أن تأتي معى لمنزل الأسرة بقرية المعصرة ببلقاس طالما تصر على الطلاق، وفوجئت بأنها رفضت وقالت إنها ستعيش بمفردها في الشقة بعد الطلاق، ولن تعود معي لمنزل الأسرة، ونشبت بيننا مشادة كلامية فقمت بضربها وخنقها حتى فارقت الحياة وحضرت للمركز لتسليم نفسي».

وبرر الأخ قتله لشقيقته قائلا: «كانت عايزة تتطلق علشان تمشي وحش على مزاجها وأنا أصلا كنت بشك في سلوكها».

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، التي قررت التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة والتحفظ على المتهم، والعرض باكرًا مع تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

واستمعت النيابة العامة بطلخا لاعترافات تفصيلية من المتهم، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم الجثة لذويها لدفنها بعد انتهاء الطبيب الشرعى من تشريحها.