من مكة.. أكثر من 27 ألف شاب وشابة عزموا على الزواج خلال جائحة كورونا

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حسب إحصائيات مراكز فحص ما قبل الزواج

تجاوز عدد الشباب والفتيات الذين أجروا فحوصات ما قبل الزواج بمستشفيات العاصمة المقدسة، خلال زمن كورونا 27 ألف شاب وشابة.

وتفصيلاً؛ بحسب إحصائية تحصلت عليها "سبق"، فإن إجمالي المفحوصين بمراكز فحص ما قبل الزواج الثلاثة بمكة المكرمة توجد في مستشفى النور التخصصي، وحراء، والولادة والأطفال 27.800 شخص؛ وذلك خلال جائحة كورونا.

والتحاليل التي تقدمها المراكز هي: فحص أمراض الدم الوراثية وفحص الأمراض المعدية باختلاف أنواعها، كما يتم استقبال طلبات فحص ما قبل الزواج عن طريق خدمة موعد المتاحة للجميع، وتعمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

وقد أسهمت جائحة كورونا في نشر ثقافة الزواجات المختصرة والتي تقتصر على العائلة فقط؛ في ظل ما يشهده العالم من تفشي في الفيروس، حيث شاهدنا نماذج كثيرة لزواجات مختصرة ومقتصرة على أهل العروسين ولم ينقصها أي شيء من مظاهر الفرح.