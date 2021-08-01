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"قليل للغاية".. ميناء العقبة يكشف عن عدد السياح بـ"الكروز"

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"قليل للغاية".. ميناء العقبة يكشف عن عدد السياح بـ"الكروز" السعودية "قليل للغاية".. ميناء العقبة يكشف عن عدد السياح بـ"الكروز"
الأولى التي تستقبلها المدينة بعد قرار السماح بعودة حركة سياحة البواخر

كشف نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماشي عن جاهزية موانئ العقبة وكوادر السلطة والأجهزة المختلفة لاستقبال البواخر وخاصة الكروز .

وأشار إلى أن الباخرة كان من المفترض وصولها من جدة السعودية إلى ميناء العقبة في 23 يوليو 2021، وتأجل موعد وصولها إلى أول أغسطس، وقد وصلت الباخرة إلى ميناء العقبة، وتحمل 90 سائحاً؛ بسبب الإجراءات الاحترازية.

وتعد الباخرة هي الأولى التي تستقبلها مدينة العقبة بعد قرار السماح بعودة حركة سياحة البواخر إلى المدينة وفق " اليوم".

يُذكر أن السفينة العملاقة "بيليسيما" متعددة الطوابق تبدأ في سلسلة من الرحلات السياحية الفاخرة على مدى 3 و4 ليالٍ وحتى 30 أكتوبر القادم، وستنفذ السفينة المملوكة لشركة "إم إس سي" ومقرها سويسرا 21 رحلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة "نحو وجهات محلية وإقليمية، وتصل إلى العقبة في الأردن وسفاجا في "، قبل العودة إلى جدة، ويمكن للسفينة البالغ طولها أكثر من 300 متر، ويمكنها أن تحمل نحو 4500 راكب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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