أخبار عاجلة

أمين رابطة العالم الإسلامي يزور مقدونيا الشمالية ويلتقي كبار قيادتها -
"الوطنية للإسكان" تستهدف ضخ 147 ألف وحدة سكنية في الرياض -
"ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية" -
"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة -
أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية -
انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للعام التدريبي 1443 -
في "حقل تبوك".. هنا ستفاجئك تجارب سياحية وأجواء استثنائية -
رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء الصومال بمطار القاهرة -
الكاف يجرى قرعة كأس أمم أفريقيا غدًا في ياوندى بالكاميرون -
مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. العراق يسجل 9394 إصابة جديدة و111 حالة بفلسطين

Print
كورونا.. العراق يسجل 9394 إصابة جديدة و111 حالة بفلسطين كورونا.. العراق يسجل 9394 إصابة جديدة و111 حالة بفلسطين
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. العراق يسجل 9394 إصابة جديدة و111 حالة بفلسطين

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1635993 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18734، فيما تم تسجيل 7820 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 1472093 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و 111 إصابة بكورونا، و111 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات