وكيل صحة الغربية يشدد على المتابعة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة

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وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بضرورة تكثيف الجهود لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات وزيرة الصحة ومحافظ الغربية بالمرور على المستشفيات للوقوف على مدى جاهزيتها على مدار 24 ساعة لاستقبال وتقديم الخدمة الصحية في أفضل صورة

قام الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي بالمرور على مستشفى الشهيد سامي سلامة - السنطة المركزي لتفقد جميع اقسام المستشفى للعزل والعنايات المركزة والمتوسطة للكوفيد والغير كوفيد، والاستماع للمرضى وقياس مدي رضاهم عن الخدمة المقدمة.

جاء ذلك بتفقد قسم الاستقبال، وتأكد وجود جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات وعدم وجود أجهزه معطلة مرورًا بالمعمل والعمليات والحضانات والأقسام الداخلي.

وأشار «شيحة» إلى انخفاض أعداد مرضى كورونا (كوفيد -19) بصورة ملحوظة، وبناء عليه تم زيادة الأسرَّة للمرضى غير مصابي كورونا.

وأوضح أنه قد تم تحويل العناية المركزة كوفيد إلى عناية غير كوفيد واستئناف تفعيل قوائم الإنتظار للعمليات واستقبال مرضى غير كوفيد -19.