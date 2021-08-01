يرفعون السلاح تحت تأثير الهدايا والإغراءات المالية.. الجماعات المسلحة تجند الأطفال في هذه الدولة

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شهدت أعداد الأطفال الذين يجبرون على التجنيد على أيدي الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو، زيادة كبيرة وصلت إلى 5 أضعاف هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقا للمعلومات التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في تقرير لم ينشر بعد، والذي أعده خبراء في الصراعات والمساعدات الدولية.

ونقل تقرير للوكالة، اليوم، عن مساعد النائب العام بالمحكمة العليا، إدريسة ساكو، قولها إنه تم التحفظ على ما لا يقل عن 14 صبيا في العاصمة واجادوجو، لارتباطهم بالجماعات المسلحة المتشددة، بعضهم منذ 2018 .

وقالت ممثلة منظمة اليونسيف الأممية في البلاد ساندرا لاتوف: «نشعر بالإزعاج إزاء وجود أطفال داخل صفوف الجماعات المسلحة» .

وأكد التقرير أن نتائج الصراع على الأطفال صارت مثيرة للقلق الشديد هذا العام في بوركينا فاسو، حيث شملت هذه النتائج تجنيدهم كمقاتلين إلى جانب الهجمات التي تستهدف المدارس والأطفال أنفسهم، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تضاف فيها بوركينا فاسو للتقرير السنوي بالأمم المتحدة الخاص بالأطفال والصراع المسلح.

وأشار التقرير إلى تأكيد منظمات المساعدات الإنسانية أنها تشهد تجنيد مزيد من الأطفال على أيدي المقاتلين الجهاديين في نقاط التفتيش على جانب الطريق في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة تخترق بوركينا فاسو ولكنها تمتد عبر القارة الإفريقية.

وصارت منطقة غرب الساحل بؤرة لما يسمى بـ«العنف الجهادي»، في حين أن شهود عيان أكدوا أنه يتم استغلال الأطفال لتنفيذ عمليات القتل والمشاركة في عمليات العنف ضد السكان في منطقة سولهان.

وأكد التقرير أن جيش بوركينا فاسو الذي يفتقر إلى المعدات والتدريب يكافح للقضاء على العنف الذي قتل الآلآف وشرد 1.3 مليون شخص منذ بدء الهجمات.

ونبه خبراء في تجنيد الأطفال أن الفقر يدفع بعض الأطفال إلى الانخراط في الجماعات المسلحة، بينما قالت ساكو التي تعمل مع النائب العام إن بعض الأطفال يريدون المال للالتحاق بالمدارس، ولكنهم ينضموا لتلك الجماعات لأنهم يتلقون وعودا بتقاضي ما يعادل 18 دولارا إذا قتلوا شخصا ما، بينما وعد أطفال آخرون بتلقي هدايا مثل الدراجات البخارية.

غير أن منظمات المجتمع المدني تتهم قوات الجيش بالمساهمة في المشكلة وذلك من خلال ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين الذين تشتبه في أنهم جهاديون.

وفي هذا السياق، قال رئيس عمليات المرأة من أجل كرامة الساحل، ميمونة با، إن هناك مزيد من العمليات الأمنية والانتهاكات العسكرية، ومن ثم صعب على الطفل أن يستيقظ صباحا ليرى أباه وقد قتل أمام عينيه، مضيفة أنه عندما يتقدم الأطفال في السن يصبحون حانقين ويبدأون في السؤال عن السبب في تخلي الدولة عن مساعدتهم.

لكن الجيش نفي هذه المزاعم إلى جانب الاتهامات الموجه إليه بتباطؤه في الرد على الهجوم في منطقة سولهان، ولكنه لم يدل بأي تعليقات تفصيلية.