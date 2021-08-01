الدفاع صداع فى رأس سامي قبل مواجهة إنبي فى الدورى

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يعقد أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه، عدة محاضرات فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل مواجهة فريق إنبى مساء يوم 9 أغسطس القادم على ملعب بتروسبورت في اطار مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدورى العام.

واستغل مدرب سموحه فترة توقف الدورى في تجهيز بعض اللاعبين لسد النقص العددى في بعض المراكز التي يعانى منها الفريق بسبب الاصابات أو الايقافات، وعلاج تراجع مستوى بعض اللاعبين خصوصا خط الدفاع وظهيرى الجنب والتى كانت سبباً في تراجع نتائج الفريق في الدورى قبل توقف المسابقة.

ورفض أحمد سامى خوض أي مباراة ودية خلال الفترة الماضية من اجل المحافظة على اللاعبين قبل عودة عجلات الدورى في الدوران من جديد خصوصا وان هناك نقص في القائمة والتى يتواجد بها 22 لاعباً فقط بجانب بعض الناشئين.

وطالب مدرب سموحه من لاعبيه في خط الوسط محمود حليمو ومحمد كناريا وأحمد حمص وعلى غزال استعادة روح اللعب الجماعى مرة آخرى والتركيز في التمرير خاصة وانه يعول كثيرا على هذا الرباعى في تكوين حائط صد امام المنافسين.

ويتطلع سامى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب انبى خاصة وأنه يعتمد على الأداء الجماعى لفريقه منذ بداية المسابقة ونجح في فرض أسلوبه على اغلب مواجهاته في الدورى.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ويمتلك سموحه في رصيده 40 نقطة احتل بها المركز السادس بفارق 3 نقاط عن المركز الثالث.