افتتاح معرض «ألوان 35» بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا

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يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا في السابعة، مساء الأحد، الأول من أغسطس معرض «ألوان 35»، وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية للفنان مدحت مراد ويضم المعرض باقة متنوعة من أجمل أعماله.

يُذكر أن الفنان مدحت مراد من مواليد القاهرة 1960 تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1984 قسم ديكور فنون تعبيرية ويعمل كمستشار فنى ونائب رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتلفزيون.

وقد شارك في الحركة التشكيلية، وأقام العديد من المعارض الجماعية والفردية على مدار 30 عامًا في أهم القاعات الفنية في القاهرة والإسكندرية، منها (دار الأوبرا المصرية 2011، أتليه القاهرة 2016، قصر التذوق الفنى الاسكندرية 2016، ساقية الصاوى 2018».

يستمر المعرض حتى الأحد ٨ أغسطس الجارى.