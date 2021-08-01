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وزير الرياضة يشهد التدريب الأخير لمنتخب الدراجات ويدعم إبتسام زايد قبل السفر لطوكيو

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وزير الرياضة يشهد التدريب الأخير لمنتخب الدراجات ويدعم إبتسام زايد قبل السفر لطوكيو وزير الرياضة يشهد التدريب الأخير لمنتخب الدراجات ويدعم إبتسام زايد قبل السفر لطوكيو

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة معسكر منتخب الدراجات، وحضور التدريب الأخير للاعبة ابتسام زايد لاعبة الوطني للدراجات، وذلك قبل سفرها إلى اليابان استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة والتجهيزات لاستضافة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار .

وقام وزير الشباب والرياضة بدعم وتحفيز اللاعبة ابتسام زايد قبل مشاركتها المنتظرة في الأولمبياد، وطالبها ببذل أقصى جهد للمنافسة بقوة وعزيمة في أولمبياد طوكيو، مؤكدا على دعم الوزارة الكامل لها ولكافة الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحفل العالمي .

كما التقى الدكتور أشرف صبحي بالجهاز الفني للمنتخب الذي يستعد لمونديال الناشئين الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، والتقى مع الكابتن محمد إبراهيم مدرب اللاعبة ابتسام زايد وتحفيزهم قبل السفر إلى طوكيو.

من جانبه، أشاد الدكتور وجيه عزام بدعم الدولة المستمر للدراجات ولاعبي المنتخبات، ومتابعة تجهيز المضمار الدولي ومتابعة كل الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة .

المصرى اليوم

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