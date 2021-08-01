محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمنطقة السفلية بمشروع تطوير الكورنيش

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تفقد الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة السفلية من كورنيش النيل بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش،بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير الجزء العلوي من المنطقة بطول 5كم، وذلك بحضور المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة اللواء وليد البيلي رئيس المدينة، والمسؤولين القائمين على أعمال تنفيذ المشروع.

وناقش محافظ الموقف التنفيذي لسير العمل في المشروع الجاري تنفيذه بطول 1.5كم في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، إذ تتم حاليًا أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام«لاند سكيب»، والانتهاء من تشطيب بوابات الصعود والنزول وعمل وتركيب الأنترلوك أمام البوابات والرخام بالممشى ومقاعد لجلوس المواطنين وتجهيز رامبات للتيسير على ذوي الإعاقة،وجاري العمل في أعمال المرافق ،بجانب الانتهاء من أعمال تسوية اللاند سكيب وصبها بالخرسانة، وأعمال النافورة المقرر إنشاؤها بالممشى،وتركيب واجهات المحلات،فيما يجرى العمل في وضع طبقة الأساس لأماكن انتظار السيارات«باركينج»وتشطيب الحمامات،وتركيب الإطار الحديدي للممر«لسان» داخل النيل وغيرها من الأعمال.

وقال محافظ بنى سويف إن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش يتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من تطوير الجزء العلوي بمنطقة طريق الكورنيش،وشمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق،وأعمدة إنارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها،ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (علوي وسفلي)، وتحويله لمنطقة ومتنفس حضاري يقدم خدمات متكاملة لأهالي المحافظة.

وكانت المصرى اليوم نشرت تقرير هندسى، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، كشفت أن حائط كورنيش النيل الغربى السفلى في مدينة بني سويف غير آمن إنشائياً وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف قرر تشكيل لجنة لمراجعة الاعمال التي تمت بالحائط الساند لكورنيش النيل الغربى واعداد تقرير بحالة الحائط الساند وضمت اللجنة استاذ ميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة بنى سويف رئيسا وعضوية ممثل الهئية العامة للطرق والكبارى وممثل من حماية النيل واثنين مهندسين من المكتب الفنى لمحافظ بنى سويف .واكد التقرير الهندسى المعروض على المحافظ ان اللجنة اثناء المعاينة الظاهرية للحائط الساند تبين وجود بعض الشروخ الطولية بجسم الحائط الخارجى وشروخ طولية بالكمرة الرابطة اعلى الحائط كما تبين من المعاينة الظاهرة وجود سوء ترابط بين الاحجار الداخلية المكونة لجسم الحائط الساند بالمونة الاسمنتية كما تلاحظ وجود جزء مكشوف من اساسات الحائط.

وأضاف التقرير الهندسى أنه لم تقدم الرسومات والتصميمات للحائط الساند كما لم تقدم للجنة اختبارات ضبط الجودة لاعمال الردم المنفذة خلف الحائط وكذلك مقاومة المونة المستخدمة في ربط الدبش المكون للحائط واضاف التقرير انه تم تصوير فوتوغرافى للحائط الساند والاماكن التي اكدت ان الحائط غير امن انشائيا من جانبه قال المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة مديرية الطرق والكبارى ان الحائط منشأ من عامين واننا سنقوم باستدعاء المقاول والاستشارى لتلافى الملاحظات.