التعليم : الدراسة حضورية للمتوسطة والثانوية
فيما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق، تصدرت الدمام مدن المملكة من حيث درجات الحرارة اليوم حيث سجلت 46 درجة...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد...
سجلت المملكة خلال العشرة أيام الأخيرة 134 حالة وفاة، بعد أن أدى التفاوت في ارتفاع الإصابات اليومية والحالات الحرجة، في زيادة وتيرة...
11.4 مليارا خسائر حوادث المركبات
بلغت الخسائر المادية لحوادث المركبات 1441 - 1442 نحو 11.454 مليار ريال، وطبقا للمديرية العامة للدفاع المدني فإن عمليات الإطفاء للمركبات...
إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية في 25 / 7 / 2021 م بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات...
كسبت إحدى شركات العمرة حكمًا ابتدائيًا ضد إدارة الوافدين في قضية ما يسمى بكسر التأشيرة الذي تسبب في إيقاف 540 شركة ومؤسسة عمرة مرخصة...
فيما يعود المعلمون والإداريون في المدارس لعملهم بعد نحو 3 أسابيع، أنهت الإدارات التعليمية استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد،...
تصدرت منطقة عسير التنبيهات والتحذيرات الجوية للمركز الوطني للأرصاد، خلال الـ 12 ساعة الماضية بـ10 تنبيهات، تركزت في الأمطار الرعدية...