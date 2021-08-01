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التعليم : الدراسة حضورية للمتوسطة والثانوية

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5 مناطق موعودة بالأمطار والدمام الأعلى حرارة

فيما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق، تصدرت الدمام مدن المملكة من حيث درجات الحرارة اليوم حيث سجلت 46 درجة...

29a84e82e9.jpgأبهـا: الوطن
796bf424e7.jpg22 ذو الحجة 1442 هـ

جازان : سلب حمولة قات بعد انقلاب مركبة المهرب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد...

icon-byline.pngجازان الوطن
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

134 وفاة بكورونا خلال 10 أيام

سجلت المملكة خلال العشرة أيام الأخيرة 134 حالة وفاة، بعد أن أدى التفاوت في ارتفاع الإصابات اليومية والحالات الحرجة، في زيادة وتيرة...

icon-byline.pngالدمام: زينة علي
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

11.4 مليارا خسائر المركبات

بلغت الخسائر المادية لحوادث المركبات 1441 - 1442 نحو 11.454 مليار ريال، وطبقا للمديرية العامة للدفاع المدني فإن عمليات الإطفاء للمركبات...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية

إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية في 25 / 7 / 2021 م بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

حكم ابتدائي بإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة

كسبت إحدى شركات العمرة حكمًا ابتدائيًا ضد إدارة الوافدين في قضية ما يسمى بكسر التأشيرة الذي تسبب في إيقاف 540 شركة ومؤسسة عمرة مرخصة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png22 ذو الحجة 1442 هـ

ترحيل الكتب وتطعيم الطلاب استعدادا للعودة

فيما يعود المعلمون والإداريون في المدارس لعملهم بعد نحو 3 أسابيع، أنهت الإدارات التعليمية استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد،...

icon-byline.pngالرياض : خالد الحارثي
icon-clock.png21 ذو الحجة 1442 هـ
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10 تحذيرات جوية لعسير في 12 ساعة وشوارع جازان برك سباحة

تصدرت منطقة عسير التنبيهات والتحذيرات الجوية للمركز الوطني للأرصاد، خلال الـ 12 ساعة الماضية بـ10 تنبيهات، تركزت في الأمطار الرعدية...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن وجازان: عبدالله سهل، محمد الحسين ونجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png21 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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