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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن اسعار الخضروات والفاكهة ارتفعت ارتفاعات طفيفه هذه الأيام نتيجة للتاثر الكبير بالتغيرات المناخية الغير ملائمة فترة تزهير معظم المحاصيل مما قلل الإنتاجية.

لافتا أن عدم استقرار أسعار المنتجات الزراعية في الفترة السابقه والانخفاض الكبير في اسعارها وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه أدى إلى تقلص معظم المساحات المنزرعه من الخضروات.

وأضاف عبدالرحمن، أن أسعار الطماطم والتي تعتبر من اهم الخضروات والتي تقود معظم الأسعار تراوحت ما بين 2 إلى 4 جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع سعرها للضعف ليتراوح ما بين 4الي8جنيهات في شهر نوفمبر المقبل وقد يلامس الكيلو ال10جنيهات حيث بداية بشاير العروة الشتوية ونهاية انتاج العروه الصيفي.

وأشار أبوصدام إلى أن الارتفاع الطفيف في اسعار الفاكهة والخضروات يرجع إلى التأثر السلبي بالتغيرات المناخيه وعزوف بعض المزارعين عن زراعة مساحات زراعيه كبيرة خوفا من الخسائر نتيجة تدني اسعار المنتج وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه من تقاوي واسمده ومبيدات فوصل سعر كيلو البرقوق الي25 جنيه وكيلو البطاطس إلى 8جنيهات والتفاح البلدي الي20جنيه والمانجو الي35جنيه والخيار الي9جنيهات والباميه الي14جنيه والبصل الي4جنيه والملوخيه إلى 8جنيه والثوم الي30جنيه والفاصوليا الي25 جنيه والكوسه إلى 10جنيه والجزر الي7جنيه والبرتقال الصيفي الي8جنيه والخوخ ل30جنيه والكمثري إلى 25 جنيه.

وأشار نقيب الفلاحين أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعيه نسبيا في السوق المحلي إلا ان الصادارت الزراعيه زادت عن مثيلاتها في نفس التوقيت من العام الماضي بنحو 500الف طن، ووصل إجمالي صادارت مصر من المحاصيل الزراعيه بداية من اول العام وحتي اول شهر سبتمبر الحالي إلى ما يزيد عن 4.2 مليون طن حيث صدرت مصر نحو مليون و800 الف طن تقريبا من الموالح وما يزيد عن600الف طن من البطاطس وحوالي 442 الف طن بنجر علف و170 الف طن تقريبا من البصل ونحو 130الف طن من العنب، ويرجع ذلك للجهود الكبيره التي تبذلها الدوله في فتح اسواق خارجيه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعيه والتوسع الافقي والراسي للمنتجات الزراعية.