لجنة دولية لتقييم أعمال تشغيل محطتي الصرف الصحي بمطروح

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صرح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه قامت صباح اليوم الأحد 1 اغسطس 2021 اللجنة الخاصة بمنح شهادةTSm بتقييم أعمال الصيانة من تطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بمنطقة الليدو وذلك ضمن فعاليات تقييم اللجنة لمنح شهادة الإدارة الفنية المستدامة الممنوحة من هيئة التعاون الدولي الألمانية (TSM) .

وذلك تمهيدا لحصول محطتي صرف صحي المشير أحمد بدوي ومحطة السلام والشبكات الخاصة بها، للحصول على شهادة TSM الدولة الممنوحة من هيئة التعاون الدولي الألمانية في الإدارة الفنية المستدامة.