أخبار عاجلة

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال -
"الوطنية للإسكان" تستهدف ضخ 147 ألف وحدة سكنية في الرياض -
"ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية" -
"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة -
أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية -
انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للعام التدريبي 1443 -
في "حقل تبوك".. هنا ستفاجئك تجارب سياحية وأجواء استثنائية -
مذكرة تفاهم بين "بوابة الدرعية" و"الحياة الفطرية" لإنشاء محمية للحياة البرية -
اليوم التاسع...388 مطية تلهب منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف -
"الصحة": تسجيل 604 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1011 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لجنة دولية لتقييم أعمال تشغيل محطتي الصرف الصحي بمطروح

Print
لجنة دولية لتقييم أعمال تشغيل محطتي الصرف الصحي بمطروح لجنة دولية لتقييم أعمال تشغيل محطتي الصرف الصحي بمطروح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه قامت صباح اليوم الأحد 1 اغسطس 2021 اللجنة الخاصة بمنح شهادةTSm بتقييم أعمال الصيانة من تطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بمنطقة الليدو وذلك ضمن فعاليات تقييم اللجنة لمنح شهادة الإدارة الفنية المستدامة الممنوحة من هيئة التعاون الدولي الألمانية (TSM) .

وذلك تمهيدا لحصول محطتي صرف صحي المشير أحمد بدوي ومحطة السلام والشبكات الخاصة بها، للحصول على شهادة TSM الدولة الممنوحة من هيئة التعاون الدولي الألمانية في الإدارة الفنية المستدامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء الصومال بمطار القاهرة

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء الصومال بمطار القاهرة

الكاف يجرى قرعة كأس أمم أفريقيا غدًا في ياوندى بالكاميرون

الكاف يجرى قرعة كأس أمم أفريقيا غدًا في ياوندى بالكاميرون

مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بلقاح كورونا: «٧ سبتمبر أخر موعد للتسجيل»

ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بلقاح كورونا: «٧ سبتمبر أخر موعد للتسجيل»