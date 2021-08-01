التنورة التراثية والمنيا والشرقية للفنون الشعبية يختتمون عروضهم بصيف الإسكندرية

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اختتمت فرقتا «المنيا والشرقية» للفنون الشعبية، وفرقة التنورة التراثية عروضهم الفنية المقدمة على مدار ٤ أيام ضمن مشاركتهم بفعاليات صيف إسكندرية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، على مسارح قصور ثقافة «الأنقوشى والشاطبى ومصطفى كامل» بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، والتى تستمر حتى منتصف شهر أغسطس الجارى.

فعلى مسرح قصر ثقافة مصطفى كامل قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عدد من التابلوهات المتنوعة منها «التحطيب، السحجة التنورة، البنت المنياوية، عرض آلالات الشعبية والكفوف» بقيادة المدرب سيد توني وبمصاحبة الفنان مدحت مغربي مدرب الموسيقى، كما شهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي مجموعة متميزة من الفقرات الفنية والتى قدمتها فرقة التنورة التراثية منها «التحميلة، مزمار صعيدي والتنورة الصوفية على نغمات المديح وبمصاحبة الدفوف وآلات الإيقاع والصاجات»، تدريب كل من صابر رمضان وإبراهيم السيد، وعلى مسرح قصر ثقافة الشاطبي قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية باقة من التابلوهات الاستعراضية منها «السقايين، الحصان، الشمعدان»، وفقرة للتنورة وذلك بقيادة المدرب طارق جابر.

يذكر أن فعاليات صيف إسكندرية مستمرة بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية.