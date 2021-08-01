«السياحة و الآثار» تنظم رحلة توعية سياحية للطلاب المتفوقين دراسيًا من أبناء شمال سيناء

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نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة العريش رحلة توعية سياحية لمدة ثلاث أيام لعدد 25 طالب وطالبة من المتفوقين دراسيا من أبناء محافظة شمال سيناء لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والاثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على زيادة الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع وتماشيا مع مبادرة «اعرف بلدك» التي كانت قد أطلقتها الوزارة في ديسمبر الماضي لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع.

وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة إلى أن برنامج الزيارة تضمن زيارة قصر البارون إمبان، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد على، كما تم زيارة منطقة مجمع الأديان ومتحف الفن الاسلامي ومنطقة الحسين وخان الخليلي وأهرامات الجيزة، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الزيارات تقديم شرح وافي للطلاب عن هذه المعالم السياحية والأثرية لتعريفهم بتاريخ الحضارة المصرية العريقة.

وخلال الرحلة أعرب هؤلاء الطلاب عن سعادتهم بحرص الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار على تنفيذ مثل تلك البرنامج التوعوية التثقيفية التي تثري وجدانهم وانتمائهم، مؤكدين على أنهم سينقلون ما شاهدوه من معالم سياحية وأثرية إلى أقاربهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارتها، متوجهين بالشكر للقائمين على هذه الرحلة، ومتمنيين تكرار مثل تلك المبادرات في الاعوام القادمة.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تحرص دائماً على تنظيم جولات سياحية لأبناء جميع المحافظات المصرية لزيارة كافة المعالم السياحية المصرية لرفع الوعي الثقافي والسياحي لدي جميع فئات المجتمع وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية تعكس عظمة وتاريخ الشعب المصري على مر العصور.